Euro 2024 ‍: Anglais, Danois et Slovènes en 8es au bout de l'ennui

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe C, 3e journée

Angleterre-Slovénie 0-0

Danemark-Serbie 0-0

Le groupe C s'est conclu avec les bâillements des supporters neutres mais avec la joie des supporters anglais, danois et slovènes. Les deux matchs de cette troisième journée ne voyaient aucun but être inscrit. A Cologne, l'Angleterre ne séduisait pas plus que lors de ses deux premiers matchs. Le seul frisson anglais survenait quand Saka marquait un but finalement refusé pour hors-jeu (20e). Consciente de passer avec un nul, la Slovénie mettait les barbelés en défense pour tenir le nul 0-0.

Scénario identique à Munich pour Danemark-Serbie. Peu d'actions intéressantes à noter. La Serbie était dans l'obligation de gagner mais Mitrovic n'était pas assez précis. 0-0 là aussi au bout d'une soirée pénible. L'Angleterre finit premier du groupe avec 5 points et part dans la partie de tableau la moins relevée sur le papier. Le Danemark et la Slovénie passent avec 3 points et 3 matchs nuls. Ils ont la même différence de buts, la même attaque, la même défense et le même nombre de cartons subis. Les Danois devancent les Slovènes pour la deuxième place grâce à leur meilleur classement pendant les éliminatoires ! Dindon de la farce, la Serbie est dernière et éliminée (2 points). La Croatie est aussi officiellement éliminée de l'Euro 2024.