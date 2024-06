Euro 2024 ‍: Cristiano Ronaldo harcelé à Dortmund ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Si Cristiano Ronaldo n'a pas été gêné par les défenseurs turcs cet après-midi, il n'en fut pas de même avec certains supporters. Le match Turquie-Portugal a été interrompu 4 fois par des envahissements de terrain de fans de CR7.

Même à 39 ans et en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo reste adulé dans le monde. Le Turquie-Portugal de samedi l'a prouvé d'une manière spéciale. La star portugaise a provoqué 4 envahissements de terrain en seconde période. Tout d'abord, un jeune garçon de 10 ans maximum est entré sur la pelouse pour demander un selfie à son idole. Une image que l'UEFA n'a pas diffusé en direct comme le veut le protocole mais qui a touché les spectateurs présents. Cependant, la suite a été plus agaçante pour Ronaldo puisque trois supporters plus âgés en ont fait de même dans le dernier quart d'heure. Ronaldo a d'ailleurs montré des signes d'agacement. Un scénario unique qui ne plaira pas à l'UEFA. L'instance européenne devrait demander des comptes à l'organisation allemande et aux officiels du stade de Dortmund.