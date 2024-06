Euro 2024 ‍: Le calendrier complet des matchs à la télévision

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

C’est parti ce vendredi pour l’Euro 2024 en Allemagne. Un rendez-vous très attendu car la France fait partie des favorites même si la course semble ouverte, avec notamment l’Angleterre qui a aussi de grandes ambitions. Un tournoi qui regroupe donc 24 équipes, et qui se pousuivra jusqu’au 14 juillet.

En voici le programme pour suivre toutes les rencontres à la télévision.

Phase de groupe :

Vendredi 14 juin

Groupe A : Allemagne - Écosse à 21h sur TF1 et BeIn Sports 1



Samedi 15 juin

Groupe A : Hongrie - Suisse à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe B : Espagne - Croatie à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe B : Italie - Albanie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1



Dimanche 16 juin

Groupe D : Pologne - Pays-Bas à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe C : Slovénie - Danemark à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe C : Serbie - Angleterre à 21h sur TF1 et BeIn Sports 1



Lundi 17 juin

Groupe E : Roumanie - Ukraine à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe E : Belgique - Slovaquie à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe D : Autriche - France à 21h sur TF1 et BeIn Sports 1



Mardi 18 juin

Groupe F : Turquie - Géorgie à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe F : Portugal - République Tchèque à 21h sur TF1 et BeIn Sports 1



Mercredi 19 juin

Groupe B : Croatie - Albanie à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe A : Allemagne - Hongrie à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe A : Écosse - Suisse à 21h sur BeIn Sports 1



Jeudi 20 juin

Groupe C : Slovénie - Serbie à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe C : Danemark - Angleterre à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe B : Espagne - Italie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1



Vendredi 21 juin

Groupe E : Slovaquie - Ukraine à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe D : Pologne - Autriche à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe D : Pays-Bas - France à 21h sur M6 et BeIn Sports 1



Samedi 22 juin

Groupe F : Turquie - Portugal à 15h sur BeIn Sports 1

Groupe F : Géorgie - République Tchèque à 18h sur BeIn Sports 1

Groupe E : Belgique - Roumanie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1



Dimanche 23 juin

Groupe A : Suisse - Allemagne à 21h sur M6 et BeIn Sports 1 ou 2

Groupe A : Écosse - Hongrie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1 ou 2



Lundi 24 juin

Groupe B : Albanie - Espagne à 21h sur BeIn Sports 1 ou 2

Groupe B : Croatie - Italie à 21h sur TF1 et BeIn Sports 1 ou 2



Mardi 25 juin

Groupe D : Pays-Bas - Autriche à 18h sur BeIn Sports 1 ou 2

Groupe D : France - Pologne à 18h sur TF1 et BeIn Sports 1 ou 2

Groupe C : Angleterre - Slovénie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1 ou 2

Groupe C : Danemark - Serbie à 21h sur BeIn Sports 1 ou 2



Mercredi 26 juin

Groupe E : Slovaquie - Roumanie à 18h sur BeIn Sports 1 ou 2

Groupe E : Ukraine - Belgique à 18h sur BeIn Sports 1 ou 2

Groupe F : Géorgie - Portugal à 21h sur M6 et BeIn Sports 1 ou 2

Groupe F : République Tchèque - Turquie à 21h sur M6 et BeIn Sports 1 ou 2

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin à 18h et 21h

Dimanche 30 juin à 18h et 21h

Lundi 1er juillet à 18h et 21h

Mardi 2 juillet à 18h et 21h



Quarts de finale

Vendredi 5 juillet à 18h et 21h

Samedi 6 juillet à 18h sur TF1, M6 et BeIn Sports 1 et 21h sur TF1, M6 et BeIn Sports 1

Demi-finales

Mardi 9 juillet à 21h sur TF1, M6 et BeIn Sports 1

Mercredi 10 juillet à 21h sur TF1, M6 et BeIn Sports 1

Finale

Dimanche 14 juillet à 21h sur M6 et BeIn Sports 1