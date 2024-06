Le programme télé des 1/8e de finale

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Les huitièmes de finale sont connus depuis ce mercredi soir, et les chaines n’ont pas tardé à se répartir les matchs. Outre BeIN Sports qui diffuse tous les matchs, TF1 et M6 auront cinq matchs. Trois huitièmes seront sur la première chaine, dont celui des Bleus contre la Belgique. M6 aura deux matchs, ceux de l’Espagne et du Portugal.

Samedi 29 juin :

Italie-Suisse à 18h sur beIN Sports ;

Allemagne-Danemark à 21h sur TF1 et beIN Sports

Dimanche 30 juin :

Angleterre-Slovaquie à 18h sur beIN Sports

Espagne-Géorgie à 21h sur M6 et beIN Sports

Lundi 1er juillet :

France-Belgique à 18h sur TF1 et beIN Sports

Portugal-Slovénie sur M6 et beIN Sports

Mardi 2 juillet :

Roumanie-Pays-Bas à 18h sur beIN Sports ;

Autriche-Turquie à 21h sur TF1 et beIN Sports