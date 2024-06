Euro 2024 ‍: L'Italie tombe sans les honneurs face à la Suisse ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024 - Huitième de finale

Olympiastadion - Berlin

Suisse bat Italie : 2 à 0

Buts : Freuler (37e), Vargas (46e) pour la Suisse

L'Italie, tenant du titre, est tombée brutalement face à la Suisse (0-2) et quitte l'Euro 2024 par la petite porte. Après avoir éliminé la France en 2021, la Nati confirme son statut de coupeuse de tête.

Il avait fallu un petit miracle à la dernière seconde du match face à la Croatie pour que l'Italie assure son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, mais ce samedi, au stade olympique de Berlin, les lacunes de la Squadra Azzurra ont éclaté au grand jour. Face à une équipe suisse très bien organisée, la formation de Spalletti n'a pas pesé lourd et c'est fort logiquement que Freuler ouvrait le score en première période (0-1, 37e). Profitant de la pause, le coache italien lançait Zaccagni, le héros face à la Croatie, à la place d'un El Shaarawy fantomatique, mais la Suisse allait rapidement mettre fin aux espoirs transalpins, puisque dès la reprise Vargas doublait la mise d'une frappe lumineuse que Donnarumma ne pouvait qu'effleurer (0-2, 46e).

L'Italie n'a rien montré et quitte logiquement l'Euro 2024

Le champion d'Europe en titre tentait bien de se rebeller, mais sans réellement mettre en danger la Suisse, même si Scammaca trouvait le poteau de Sommer (76e). Face à un adversaire sans idée et sans génie, la Nati gérait presque sereinement la suite et la fin d'une rencontre que la formation helvétique a dominée. En quart de finale, et pendant que l'Italie devra tirer des conséquences de ce qui est tout de même un fiasco, la Suisse affrontera le vainqueur du match Angleterre-Slovaquie.