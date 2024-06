Euro 2024 ‍: L'Espagne finit le travail face à l'Albanie

3e journée du Groupe B de la phase de poules de l’Euro 2024 :

Esprit Arena (Düsseldorf)

Espagne - Albanie : 1-0

But : Ferran Torres (13e) pour l'Espagne

Ce lundi soir, l'Espagne a fini le travail parfaitement dans son groupe B avec une victoire face à l'Albanie. La Roja avait largement fait tourner mais a pu compter sur un but de Ferran Torres à la 13e minute pour faire la différence.

🇦🇱🆚🇪🇸 Ferran Torres' early goal is the different at half-time#EURO2024 | #ALBESP pic.twitter.com/0qZ6Pk1LoG