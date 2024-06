Euro 2024 ‍: Impressionnante, l'Espagne rejoint l’Allemagne en quarts ‍!

Dans : Euro 2024.

8e de finale de l’Euro 2024 :

Au RheinEnergieStadion de Cologne.

Espagne - Géorgie : 4-1.

Buts : Rodri (39e), Ruiz (51e), Nico Williams (75e) et Olmo (83e) pour l’Espagne ; Le Normand contre son camp (18e) pour la Géorgie.

Un temps accrochée par la Géorgie, l’Espagne a finalement réussi à s’en sortir assez facilement pour s’imposer 4-1 et se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2024 contre l’Allemagne.

Suite à la frayeur de l’Angleterre contre la Slovaquie un peu plus tôt dans la journée (victoire 2-1 des Anglais après prolongation), la Roja ne voulait pas connaître la peur. Sauf qu’après un début de match à sens unique pour les Espagnols, avec des occasions de Pedri (4e) et Carvajal (10e) stoppées par Mamardashvili, les Géorgiens créaient la sensation. Sur une contre-attaque bien menée par Mikautadze, Kakabadze centrait fort depuis le côté droit et poussait Le Normand à la faute pour un but contre son camp du défenseur français naturalisé espagnol (0-1 à la 18e). Suite à ce but surprise, l’Espagne repartait de l’avant avec Ruiz (22e) et Cucurella (35e), mais c’est finalement Rodri qui remettait les deux équipes à égalité ! Sur un centre au sol en retrait de Nico Williams, le milieu de Manchester City contrôlait du droit avant de croiser du gauche pour redonner espoir à son pays juste avant la mi-temps (1-1 à la 39e).

Au retour des vestiaires, Kvaratskhelia donnait des sueurs froides aux Espagnols en tentant un lob du milieu de terrain, qui passait pas loin du poteau d’Unai Simon (48e). Une frayeur suivie d’effet, vu que quelques minutes plus tard, l’Espagne passait devant ! Après une action sur coup-franc, Yamal récupérait le ballon côté droit et centrait parfaitement au deuxième poteau pour trouver la tête de Fabian Ruiz (2-1 à la 51e). Devant au score, la Roja poussait pour se mettre à l’abri avec Yamal (63e), jusqu’au but du break de Nico Williams. Lancé par Ruiz au centre du terrain sur un contre éclair, l’attaquant de Bilbao mystifiait la défense de la Géorgie en marquant en force du droit (3-1 à la 75e). En fin de match, Olmo alourdissait encore l’écart d'une frappe du gauche sur une passe d'Oyarzabal (4-1 à la 83e).



Grâce à cette victoire logique (4-1), la formation de Luis de la Fuente se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro 2024 et rejoint ainsi l’Allemagne, qui a dominé le Danemark dans la douleur samedi soir (2-0). Cette finale avant l’heure entre les deux principaux favoris de cet Euro se jouera vendredi prochain à 18 heures à Stuttgart.