Euro 2024 ‍: Lukaku va demander l'interdiction de la VAR

Romelu Lukaku pourrait être ce samedi soir le meilleur buteur de l'Euro 2024, mais le buteur belge est toujours bredouille. La VAR a refusé trois de ses buts, et encore une fois d'une manière microscopique.

Deux buts refusés contre la Slovaquie suite à l'intervention de l'assistance vidéo, Romelu Lukaku pouvait déjà en vouloir à la VAR lors de cet Euro, d'autant plus que la Belgique s'était inclinée. Mais ce samedi soir, le buteur a encore vu une de ses réalisations être annulée en raison d'un hors-jeu vraiment très limite. Autrement dit, au classement des meilleurs buteurs virtuels, Romelu Lukaku est le meilleur buteur de cet Euro 2024 avec 3 buts refusés, même s'il n'y a rien à redire, puisque les arbitres ont scrupuleusement suivi ce que la vidéo a déterminé au moment de juger la position du joueur des Diables Rouges.

En Belgique, les médias parlent déjà d'une malédiction qui poursuit Lukaku depuis le Mondial 2022 au Qatar. À voir si l'attaquant, toujours sous contrat avec Chelsea, va enfin débloquer son compteur lors du prochain match des Belges, ce sera mercredi prochain contre l'Ukraine ou si la VAR s'abattra encore sur lui. Heureusement, face à la Roumanie, les autres joueurs belges ont assuré une précieuse victoire (2-0) dans la course aux huitièmes de finale.

