Euro 2024 ‍: La Turquie piège l'Autriche et rejoint les Pays-Bas

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, huitième de finale

Red Bull Arena (Leipzig)

Autriche-Turquie 1-2

Buts : Gregoritsch (66e) pour l’Autriche ; Demiral (1ère, 59e) pour la Turquie

Grâce à l'efficacité de Merih Demiral sur corner, la Turquie a surpris l'Autriche 2-1. Les Turcs rejoignent les quarts de finale de l'Euro pour la première fois depuis 2008 et affronteront les Pays-Bas.

Depuis plusieurs mois, l'Autriche a impressionné l'Europe par sa capacité à marquer des buts très rapidement. Ce mardi soir, les Autrichiens étaient pris à leur propre jeu par les Turcs. Après moins d'une minute de jeu, Merih Demiral taclait un ballon sur corner pour ouvrir le score. L'ancien de la Juve était décidément efficace sur les corners puisqu'il privait l'Autriche d'une égalisation dans la foulée en taclant sur sa ligne devant Baumgartner. La Turquie était globalement meilleure que les Autrichiens en première période, dominant les duels et prenant le contrôle du jeu.

Après la pause, l'Autriche réagissait enfin mais Arnautovic ne cadrait pas ses frappes. En face, Demiral était nettement plus précis. Le défenseur central turc s'offrait un doublé sur corner d'une superbe tête. Les corners étaient décidément centraux ce soir puisque l'Autriche marquait aussi de cette manière grâce à une reprise d'un Gregoritsch esseulé au second poteau. La fin de match était 100% autrichienne sous la pluie. La Turquie ne mettait plus beaucoup le pied sur le ballon mais elle était héroique en défense. Son gardien Mert Gulok réalisait une parade décisive à la dernière minute pour préserver son succès 2-1. La Turquie jouera les Pays-Bas en quart de finale à Berlin samedi pour un match haut en couleur.