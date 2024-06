Euro 2024 ‍: Thomas Meunier forfait contre la France

A la veille de France-Belgique lors des huitièmes de finale de l'Euro 2024, la sélection belge a officialisé le forfait de Thomas Meunier, l'ancien défenseur du PSG.

Quelques jours après avoir repris l'entraînement avec les Diables Rouges, Thomas Meunier n'était visiblement pas en état de jouer contre les Bleus, lundi soir à Düsseldorf. Le service de communication de l'équipe de Belgique a confirmé que le latéral droit était resté au camp d'entraînement de Ludwigsburg et n'a pas fait le déplacement avec ses coéquipiers pour les retrouvailles tant attendues contre l'équipe de France.

Thomas Meunier did not travel with the team to Düsseldorf and stayed at the basecamp in Ludwigsburg. #EURO2024 pic.twitter.com/tXrehryuaU