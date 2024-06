Euro 2024 ‍: La Roumanie sans pitié avec l'Ukraine

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, groupe E, 1ère journée

Munich Arena

Roumanie bat Ukraine : 3 à 0

Buts : Stanciu (29e), Marin (53e), Dragus (57e) pour la Roumanie

Dans un groupe où la Belgique fait figure de favori, la Roumanie a remporté une très nette victoire (3-0) face à l'Ukraine.

Les supporters ukrainiens espéraient retrouver un peu le sourire à l'occasion de ce début de l'Euro 2024, mais la Roumanie n'est pas venue en Allemagne pour faire des sentiments et l'a prouvé sous le soleil de Munich. Il a fallu attendre une double erreur de la défense et du gardien de l'Ukraine pour voir Stanciu ouvrir le score d'une superbe frappe (1-0, 29e). Bien installée dans cette rencontre, la Roumanie allait tuer définitivement le suspense juste après la pause. Marin (2-0, 53e) et Dragus (3-0, 57e) corsait l'addition en quatre minutes, ce qui mettait un coup de massue sur la tête des joueurs de Rebrov. L'Ukraine jetait toutes ses forces dans la bataille afin d'essayer de réduire le score, mais souvent par maladresse n'y parvenait pas, se mettant déjà en fâcheuse posture avant de croiser la route de la Belgique et de la Slovaquie.