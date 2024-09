Marseille candidat pour la Ligue des Champions 2027

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Stade Vélodrome va être candidat pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027, retirée ce jour à Milan.

Ce mardi, l’UEFA a annoncé que l’organisation de la finale de la Ligue des Champions 2027 avait été retiré à Milan, dont le stade San Siro n’a pas pu apporter la garantie que les travaux ne perturberont pas la tenue de ce match où forcément tout doit être impeccable. Il y a encore du temps mais une nouvelle procédure pour désigner la ville organisatrice est désormais en place, et la verdict sera donné au printemps prochain. Cette situation est en tout cas vue comme une aubaine par la Mairie de Marseille, qui compte bien faire acte de candidature pour ce match de prestige. C’est l’adjoint au Maire en charge du sport de la ville de Marseille qui a annoncé que l’occasion était trop belle et que la cité provençale allait donc tenter sa chance.

Et pourquoi pas Marseille

Avec le Maire @BenoitPayan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la champions league en 2027#UEFA #UCL https://t.co/HvjEXPYsWl — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) September 24, 2024

« Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de France : Le Vélodrome. Avec le Maire Benoit Payan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la champions League en 2027 », a fait savoir Sébastien Jibrayel, qui va donc suivre ce dossier de près pour permettre au stade accueillant actuellement à la fois l’OM et le FC Martigues, de s’offrir un match de rêve dans quelques années.