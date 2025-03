LdC ‍: Raphinha offre un avantage précieux au Barça

8e de finale aller de Ligue des Champions

Benfica - Barcelone : 0-1

But : Raphinha (61e) pour Barcelone

Exclusion : Cubarsi (22e) pour Barcelone

Malgré l’exclusion rapide de son défenseur Pau Cubarsi peu après le quart d’heure de jeu, le FC Barcelone a pris une belle option pour la qualification, ce mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Homme fort de la saison catalane, Raphinha a marqué l’unique but de la partie à la 61e minute de jeu pour placer son équipe en position favorable avant le match retour en Catalogne dans six jours.

