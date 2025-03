LdC ‍: Raphinha inarrêtable, le Barça sort Benfica

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Barcelone - Benfica 3-1 (aller 1-0)

Avec seulement un but d'avance sur Benfica, le FC Barcelone n'était pas totalement serein avant ce match retour. C'était d'autant plus le cas après la disparition brutale de son médecin samedi. Finalement, Benfica n'y aura pas cru longtemps ce soir. La faute au duo Raphinha-Yamal. Le Brésilien inscrivait un doublé (11e, 42e) pour devenir le nouveau meilleur buteur de la compétition (11 buts). Passeur décisif sur le premier but de son coéquipier, Yamal marquait un superbe but d'une frappe enroulée (27e). Otamendi était le seul buteur lisboète de la double confrontation (13e).