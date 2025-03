Ldc ‍: Le Real prend un léger avantage sur l'Atlético

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

8e de finale aller de la Ligue des Champions

Real - Atlético : 2-1

Buts : Rodrygo (4e) et B.Diaz (55e) pour le Real ; J.Alvarez (32e) pour l'Atlético

Dans un match fermé au cours duquel le Real Madrid a longtemps été mis en difficulté par l'Atlético de Madrid, les hommes de Carlo Ancelotti l'ont finalement emporté (2-1). Rodrygo lançait idéalement la partie pour le Real, inscrivant un but splendide d'une frappe limpide du pied gauche directement dans la lucarne d'Oblak. Mais les Colchoneros répondaient avec un but tout aussi beau de la part de Julian Alvarez, qui profitait d'un Camavinga trop tendre pour se faufiler dans la défense avant de tromper Courtois d'une frappe magnifique. Mais en deuxième mi-temps, le Real Madrid allait marquer le but de la victoire par Brahim Diaz. En fin de match, Vinicius aurait pu creuser l'écart si Mbappé, très discret tout au long du match, avait mieux assuré sa passe devant les buts vides. Avant le match à retour sur la pelouse de l'Atlético la semaine passée, le Real prend donc une légère avance sur son rival de la capitale espagnole.