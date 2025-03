LdC ‍: Solide, le LOSC accroche Dortmund en Allemagne

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Signal Iduna Park

Dortmund-LOSC 1-1

Buts : Adeyemi (22e) pour Dortmund ; Haraldsson (68e) pour le LOSC

Au terme d'une seconde période très sérieuse, Lille a accroché Dortmund 1-1. Les Nordistes sont en ballotage favorable avant le match retour à Pierre-Mauroy mercredi prochain.

Belle surprise de la phase de Ligue avec un top 8 arraché, le LOSC avait un sérieux test à affronter : le Borussia Dortmund. Finaliste en titre de la C1, le club allemand mettait en difficulté les Dogues en première période. Lille ne s'approchait que trop rarement du but de Kobel. En face, le BVB était sans pitié. Sur un corner, Adeyemi reprenait le ballon en demi-volée pour tromper Chevalier, scotché sur sa ligne. Les Allemands étaient proches du break via une frappe lointaine de Schlotterbeck, laquelle passait juste à côté du but lillois.

Après la pause, le rapport de force s'inversait. Le LOSC prenait le contrôle du jeu et on ne voyait plus Dortmund en attaque. A l'heure de jeu, David était accroché par Schlotterbeck dans la surface allemande. Mais, l'arbitre et la VAR ne bronchaient pas malgré un contact plus que suspect. Le Canadien ne restait pas longtemps frustré puisqu'il servait idéalement Haraldsson. L'Islandais trompait Kobel pour égaliser. Lille finissait bien mieux le match que son adversaire mais le second but ne venait pas. 1-1, ça reste un excellent résultat pour le LOSC, bien placé avant le retour à domicile.