LdC ‍: 10-0 contre le PSG, Brest est sous le choc

Par Corentin Facy

Battu 3-0 au match aller, Brest a sombré face au PSG ce mercredi soir lors du play-off retour de la Ligue des Champions. Une pilule difficile à avaler pour Pierre Lees-Melou et les Bretons.

Eric Roy abordait ce play-off retour de la Ligue des Champions avec ambition, et l’envie de réaliser l’exploit malgré la défaite 3-0 au match aller la semaine passée. Les plans de l’entraîneur breton sont vite tombés à l’eau et Brest a subi une véritable gifle ce mercredi au Parc des Princes (7-0). Au total, les pirates ont encaissé dix buts en l’espace d’une semaine face au Paris SG, une déroute à laquelle personne ne s’attendait à Brest et surtout pas Pierre Lees-Melou. Au micro de Canal+, l’ancien milieu de terrain de Nice a évoqué une faute professionnelle.

« On savait que c'était mission impossible mais on voulait montrer du caractère et un peu d'honneur pour sortir par la grande porte. Franchement, on a été très décevants, c'est un peu honteux de sortir de la sorte, limite une faute professionnelle. On aurait mérité sur l'ensemble des deux confrontations de marquer un ou deux buts. 10-0 sur les deux matches, c'est quand même lourd à porter et à assumer. Il ne faut pas tout gommer, c'est pour ça qu'on aurait aimé sortir par la grande porte. Il ne faut pas effacer notre parcours, personne ne misait sur nous, déjà d'être qualifiés ça a été magnifique mais il restera cette petite part d’amertume » a analysé Pierre Lees-Melou sur Canal+ après la lourde défaite de son équipe sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir. Une élimination dont on se rappellera à Brest, après cette épopée formidable en Ligue des Champions.