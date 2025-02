LdC ‍: Monaco encore piégé par Benfica et en danger

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, barrage aller

Stade Louis-II

Monaco-Benfica 0-1

Buts : Pavlidis (48e) pour Benfica

Exclusion : Al Musrati (52e) pour Monaco

Près de trois mois après un affrontement polémique en poules, Monaco a encore été battu par Benfica. Une défaite 1-0 pour l'ASM et encore beaucoup de frustration concernant l'arbitrage.

C'était sans doute l'adversaire le plus attendu par Monaco en barrages. Benfica avait battu l'ASM 3-2 en novembre dernier avec un arbitrage discutable et un scénario fou. Ce soir, l'entame de match était beaucoup moins excitante. Les occasions étaient rares dans un match pauvre. Akliouche testait le gardien adverse d'une belle frappe enroulée (12e) tandis que Carreras faisait frissonner par deux fois le public de Louis-II. La seconde période devait débloquer les deux équipes et surtout le score. Cela était le cas mais pas en faveur de Monaco. Les hommes d'Adi Hutter se faisaient piéger d'entrée sur un ballon en profondeur. Pavlidis gagnait son duel physique avec Salisu et trompait Majecki d'un piqué.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



Les Monégasques s'inclinent face au Benfica dans ce barrage aller.



Il faudra s'imposer mardi prochain, à l'Estádio da Luz, pour poursuivre l'aventure en @ChampionsLeague.



0️⃣-1️⃣ #ASMSLB pic.twitter.com/fWI0ULDyxt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2025

Les affaires princières se compliquaient dans la foulée quand le milieu libyen de Monaco Al Musrati était exclu. Il payait le fait d'avoir réclamé un carton jaune pour Carreras, coupable d'une intervention par derrière sur Embolo. Une polémique arbitrale de plus qui assommait l'ASM. Le club de Ligue 1 ne se créait plus beaucoup d'occasions alors que Benfica poussait pour faire le break. Majecki repoussait une tentative de Pavlidis (62e) alors que les attaquants portugais se montraient trop maladroits. C'est néanmoins une défaite fâcheuse pour Monaco. Le club du Rocher devra gagner à Benfica dans une semaine pour aller en huitièmes, un exploit qu'aucun club français (PSG compris) n'a jamais réalisé.