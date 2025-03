LdC ‍: Thierry Henry prédit un tremblement de terre

En démonstration sur le terrain du PSV Eindhoven (1-7) mardi, Arsenal a quasiment assuré sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais ce n’est qu’un début selon Thierry Henry qui rêve d’un sacre totalement inattendu.

On peut parler d’un message envoyé à l’Europe. Malgré les absences qui affaiblissent son secteur offensif, Arsenal a totalement surclassé le PSV Eindhoven à l’extérieur mardi. Les Gunners ont quasiment assuré la qualification au tour suivant sans même attendre le huitième de finale retour. Et si l’équipe entraînée par Mikel Arteta devenait un sérieux prétendant à cette Ligue des Champions ? Distancé par Liverpool en Premier League, et éliminé des coupes nationales, le club londonien va se concentrer sur la scène européenne. D’où l’espoir fou de l’ancien Gunner Thierry Henry.

Thierry Henry thinks Arsenal can gain confidence to go all the way after an impressive 7-1 against PSV 💪 pic.twitter.com/XQpTgTVWTl