LdC ‍: L'arbitre de Monaco-Benfica a « ‍craqué ‍», ça coûte très cher

Par Guillaume Conte

L'AS Monaco a grandement compromis ses chances de continuer l'aventure en Ligue des Champions en s'inclinant 0-1 à domicile face au Benfica Lisbonne. L'arbitre italien a faussé la rencontre selon les observateurs.

L’arbitrage est une éternelle source de polémique dans le football, comme tout ce qui fait office d’autorité dans la société. En France, les officiels en prennent chaque week-end pour leur grade en raison d’erreurs, réelles et supposées, qui font partie du jeu. Et même la VAR, qui a été créée pour corriger des erreurs manifestes, ou énormes, ne rend pas un verdict totalement exact parfois. Mais du côté de l’AS Monaco, on doit se dire qu’on préfère largement les arbitres français, à ceux fournis en Ligue des Champions. En match de poule contre le Benfica, le club de la Principauté était tombé sur le Slovène Rade Obrenovic, provocateur et qui avait cartonné à tout va les Monégasques. Même l’UEFA avait reconnu à demi-mots sa prestation déroutante en le retirant de sa place de 4e arbitre pour le match contre Aston Villa.

L'arbitre italien pointé du doigt

Ce mercredi, l’AS Monaco va finir par croire au complot car Maurizio Mariani a fait basculer à lui tout seul la rencontre face au Benfica. Déjà averti pour un geste violent, Alvaro Carreras commettait une double faute, sur le haut du corps et bas, par derrière, sur Embolo. L’arbitre italien, au lieu de lui donner un deuxième avertissement, en mettait un à Al Musrati qui avait réclamé - très timidement mais réclamé quand même - un carton jaune pour l’Espagnol. Non seulement le joueur libyen était exclu, mais celui du Benfica restait sur la pelouse, tout sourire. L'application très stricte du règlement est possible, mais elle doit donc se faire partout.

Comme quoi, faut arrêter de dire qu'on a des arbitres FR pas au niveau en Ligue1.



Y'a les mêmes cow-boys en #LDC, n'est-ce pas Maurizio Mariani ?! 🙄 #ASMSLB



D'ailleurs, notre Clément Turpin national aura été plutôt bon hier pour le choc #MCIRMA. pic.twitter.com/vyIglofxnH — Nicolas Augé 🦋 (@nseauge) February 12, 2025

De quoi faire hurler les supporters monégasques, mais aussi les consultants de La Chaine L’Equipe pour qui M. Mariani, déjà connu pour de surprenantes polémiques en Italie et qui n'avait jamais arbitré à ce niveau, avait « craqué » selon Stéphane Guy. « Ok, carton jaune pour contestation, mais dans ce cas, qu’il aille au bout et en mette 14 dans le match. Je veux bien, quand le mec arrive comme un fou et va gueuler sur l’arbitre, et c’est insupportable. Mais là, il dit pas un mot, il fait un petit geste tout doucement, et là il lui met, c’est pas possible », a dénoncé Jérome Alonzo, pour qui le match a été totalement faussé avec cette nouvelle infériorité numérique. Surtout que les cartons jaunes ont ensuite plu sur les joueurs de l’ASM, provoquant la suspension pour le retour de Vanderson et Zakaria.