PSG - Liverpool ‍: les compos (21h sur Canal+)

Compo du Paris Saint-Germain :

Donnarumma - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Compo de Liverpool :

Alisson - Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold - Mac Allister, Gravenberch - Diaz, Szoboszlai, Salah - Jota

The Reds to take on PSG 💫🔴 #UCL