LdC ‍: Le Barça achève Dortmund dès le match aller

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Quart de finale aller de la Ligue des Champions

FC Barcelone - Borussia Dortmund : 4-0

Buts : Raphinha (25e), Lewandowski (49e, 66e) et Yamal (77e) pour le Barça

Le Barça a plié l'affaire dès le match aller en s'imposant 4-0 sur sa pelouse face au Borussia Dortmund grâce à une démonstration de son trio offensif.

Ce n'est pas le match entre le Barça et Dortmund la semaine prochaine qu'il faudra regarder pour avoir une rencontre à suspense. Et pour cause, le club blaugrana a déjà validé son ticket pour les demi-finales après sa large victoire face aux Allemands ce mercredi (4-0). En première mi-temps, le BVB faisait pourtant de la résistance et ne rentrait aux vestiaires qu'avec un but encaissé par Raphinha. Mais le trio offensif du Barça faisait des ravages en seconde période, et la messe était dite dès la 65e minute de jeu après un doublé de Lewandowski. Encore éblouissant ce mercredi, Lamine Yamal concluait le festival offensif de son équipe en inscrivant un 4e but en fin de match. Hansi Flick pourra faire tourner sans rien craindre la semaine prochaine, tant son équipe a assuré sa qualification dès le match aller.