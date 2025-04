Canal+ diffuse dimanche un documentaire inédit sur la Ligue des champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, et avant les quarts de finale de la Ligue des champions, Canal+ diffusera un documentaire sur la première partie de cette compétition avec un focus spécial sur le PSG, Monaco et Brest.

« Alors que les quarts de finales des coupes européennes se profilent sur les antennes du groupe CANAL+, le documentaire "UNE SAISON CAPITALE" revient sur ce début de compétition éblouissant par le prisme du parcours des clubs français. Il propose également des tournages inédits dans les coulisses du dispositif XXL de CANAL+. Après un début de campagne difficile en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a su réagir et, au bout du suspense, se qualifier pour les quarts de finale. Comment le club de la capitale a-t-il réussi à s’adapter à la nouvelle formule, avec plus de matchs, plus d'équipes engagées, une phase régulière pour remplacer les traditionnels groupes, l'apparition de matchs de barrage... ? Comment ont vécu leurs campagnes les trois autres clubs français engagés, Monaco, Lille et Brest ? Le documentaire met également en lumière le travail des rédactions de CANAL+ durant toute cette période, avec en point d'orgue le plus grand multiplex de l'histoire de CANAL+. Une plongée dans la frénésie d'une compétition hors norme », indique la chaîne cryptée. Ce documentaire sera diffusé ce dimanche 6 avril à partir de 21h10 sur Canal+, en concurrence avec OM-TFC sur DAZN. Pour rappel, Canal+ a acheté la totalité des droits de diffusion des matchs européens pour 480 millions d'euros par saison.