Canal+ sanctionne le PSG pour sa victoire à Brest ‍!

Attention au piège ce mercredi soir, le match entre le PSG et Brest ne sera pas mis en avant sur la chaine premium de Canal+ malgré son importance capitale.

Souvent cité par les observateurs et dirigeants du football français comme la solution ultime au problème des droits télé de la Ligue 1, Canal+ est bien loin de tout cela et se concentre sur ses droits des Coupes d’Europe. La chaine cryptée possède une totale exclusivité sur l’ensemble de la Ligue des Champions, et s’en sert royalement pour mettre en avant une compétition avec un nouveau format qui a plutôt séduit, d’autant que les équipes françaises n’ont pas été ridicules lors de la première partie de saison. Conséquence même de cette réussite, le PSG et Brest s’affrontent dans une affiche entre clubs de Ligue 1 qui vend un peu moins de rêve qu’un match avec une formation étrangère. En plus de cela, Paris a déroulé lors du match aller en Bretagne, s’imposant 3-0 pour ôter quasiment tout suspense avant le match retour, même si le club de la capitale a parfois déjoué en Ligue des Champions sur les doubles confrontations, dans son histoire.

Mbappé vs Haaland, c'est mieux que PSG-Brest

Mais la chaine de Vincent Bolloré a fait un pari osé pour le match de ce mercredi, celui d’éjecter pour la première fois le PSG de sa chaine premium sans la concurrence d'un autre club français, et le barrage retour face à Brest ne sera donc pas sur Canal+. Il faudra se brancher sur Canal+ Foot pour suivre cette rencontre, ce qui risque de faire grincer les dents des abonnés qui n’ont pas cette chaine dans le choix de base. Canal+ Foot se trouve en effet dans les abonnements Canal+ la totale ou Canal+ Sport. La direction de la chaine cryptée a préféré mettre en avant sur sa chaine premium la rencontre entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le Manchester City d’Erling Haaland. Une petite claque qui montre que, aux yeux de la chaine historique du football en France, une affiche européenne vaut mieux qu’un match franco-français. Les audiences rendront leur verdict cette semaine pour savoir si ce choix a été le bon.