Audience TV ‍: Enome carton mais pas de record pour Liverpool-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Canal+ avait décidé de diffuser le match retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG sur C+ Foot. La chaîne cryptée a fait un gros carton d'audience, mais n'a pas battu le record de PSG-Dortmund.

Détenteur des droits de l'ensemble des matchs de Ligue des champions et d'Europa League, qu'il a acheté moyennant 480 millions d'euros pas, le groupe Canal+ avait décidé de diffuser le match retour des huitièmes de finale de C1 entre les Reds et le Paris Saint-Germain non pas sur sa chaîne premium, mais sur C+ Foot. Et les fans du football étaient au rendez-vous puisque les audiences sont tombées et on apprend que ce choc européen a été suivi par 2,38 millions de téléspectateurs, soit 14% de part d'audience chez les 4 ans et plus et un peu plus que les 2,31 millions du match aller. Il y a même eu un pic à 2,6 millions au moment des tirs au but. Durant la soirée de mardi, Canal+ Foot a été la troisième chaine la plus regardée en France derrière un téléfilm sur France 3 (4 millions de téléspectateurs) et Koh Lantah sur TF1 (2,7 millions).

PSG-Dortmund encore loin devant Liverpool-PSG

Le PSG se qualifie pour les quarts de finale sur CANAL+



« L’histoire s’écrit sur CANAL+ » pic.twitter.com/xJFyANlhir — CANAL+ group (@canalplusgroupe) March 12, 2025

Cependant, malgré cette grosse audience, le groupe Canal+ n'a pas battu son record pour un match de Ligue des champions. En effet, l'an dernier, lors de la demi-finale retour de C1 2024 entre le PSG et Dortmund, Canal+ avait enregistré une audience de 2,9 millions de téléspectateurs. Mais, c'est une évidence, le parcours du Paris Saint-Germain se prolongeant encore cette année, il se pourrait bien que ce record soit battu lors des quarts de finale contre Aston Villa ou contre le Real Madrid, si les deux équipes se qualifient pour le dernier carré. En attendant, Canal+ peut tout de même se réjouir d'avoir établi son record d'audience pour un match de Ligue des champions cette année.