Real ‍: Saka envoie un message à Mbappé, ça promet

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, Arsenal reçoit le Real Madrid. Bukayo Saka, qui revient à peine de blessure, compte bien envoyer un message clair à l'Europe du football.

Arsenal sait que le défi sera énorme face au Real Madrid de Kylian Mbappé en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Gunners veulent néanmoins jouer sans pression et montrer de quoi ils sont capables. Ce mardi soir à l'Emirates Stadium, les hommes de Mikel Artera pourront compter sur les services de Bukayo Saka. L'international anglais était absent depuis de nombreuses semaines et a récemment fait son retour à la compétition. Saka croit aux chances d'Arsenal de passer contre le Real Madrid. Avant la rencontre, il n'a en plus pas hésité à rappeler qu'il voulait rapidement gagner le Ballon d'Or.

Saka a hâte d'en découdre avec le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bukayo Saka (@bukayosaka87)

Lors de son passage en conférence de presse ce lundi, le génie britannique a en effet indiqué : « Le Ballon d'Or est un rêve. Mais mon but pour le moment est de remporter des titres avec Arsenal. Je travaille dur pour donner le meilleur à l'équipe. Chaque distinction individuelle qui arrivera, je l'accepterai avec plaisir ». Bukayo Saka ne sera pas le seul joueur de cette double confrontation contre le Real Madrid à désirer soulever un joueur le Ballon d'Or. C'est également le cas de Jude Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Ces joueurs arrivent dans le moment le plus important de la saison, là où tout va se jouer pour les futures récompenses. Si le titre dans leur championnat respectif est sans doute à oublier, Arsenal et le Real Madrid ont plus d'une raison de penser que cette année pourrait être parfaite pour remporter le titre en Ligue des champions.