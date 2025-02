LdC ‍: Clément Turpin entre dans l'histoire

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Arbitre central désigné par l’UEFA pour diriger le match entre Manchester City et le Real Madrid, Clément Turpin est entré dans l’histoire de la compétition grâce à une statistique qui en étonnera plus d’un.

Le match entre Manchester City et le Real Madrid, dans le cadre des play-offs de la Ligue des champions new look, était particulièrement attendu par les observateurs des deux équipes et au-delà. La rencontre a finalement été à la hauteur des attentes. Score final : 2-3 pour le Real et de nombreux rebondissements. Parmi eux, on retrouve d’ailleurs un pénalty inscrit par les Skyblues à la 80e minute par Erling Haaland. Ce dernier fait suite à une faute de Dani Ceballos sifflée par Clément Turpin dans la surface. Après confirmation de ses assistants à la VAR, l’arbitre français, désigné pour tenir le sifflet lors de cette grande rencontre, valide son 29e pénalty en Ligue des champions. Un total qui lui vaut d’entrer dans les livres de records.

Turpin, nouveau recordman de pénalty

LdC : 4 minutes, pourquoi le but de Haaland a mis une éternité à être validé ? https://t.co/hrcMw0vquT — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

À en croire les derniers prix reçus, Clément Turpin n’est plus le meilleur arbitre de France. Pour autant, il est régulièrement appelé par l’UEFA pour tenir le sifflet lors de rencontres hautement importantes de Ligue des champions. Ce fut par exemple le cas lors de ce Manchester City – Real Madrid. L’occasion pour lui d’accorder un pénalty aux Skyblues. Son 29e pénalty en 53 matchs de C1 lui permet de devancer son homologue allemand Felix Brych, lequel en a accordé 28 en 69 rencontres.

Clément Turpin est donc pour le moment l’arbitre français qui a sifflé le plus de pénalty dans toute l’histoire de la Ligue des champions. Il faut remonter au 4 novembre 2014 pour retrouver la trace du premier pénalty accordé en C1. C’était lors d’une rencontre entre Arsenal et Anderlecht.