Mohamed Henni, la provocation anti-PSG a failli touner au massacre

Si le classique PSG-OM n'est plus aussi important qu'il y a quelques années, des épisodes tendus peuvent toujours survenir. Le célèbre influenceur marseillais Mohamed Henni l'a appris à ses dépens du côté de l'Angleterre.

Entre Parisiens et Marseillais, la hache de guerre ne sera jamais enterrée même pour des matchs moins importants. Dimanche soir, le classique PSG-OM ne sera pas le plus attendu de l'histoire. 16 points séparent les deux clubs en tête de la Ligue 1. Néanmoins, l'hostilité entre les deux camps reste forte. Néo-marseillais, Adrien Rabiot le constatera sans doute pour son retour au Parc des Princes. En attendant le match de dimanche, Mohamed Henni s'est rendu compte que le classique dépassait largement le simple cadre sportif pour certains supporters.

Des Parisiens voulaient tabasser Mohamed Henni

Poids lourd d'internet avec ses vidéos d'un million de vues, le célèbre supporter de l'OM était à Liverpool cette semaine en marge du déplacement du PSG en Ligue des champions. La majeure partie de son voyage s'est bien passée, y compris avec la plupart des supporters parisiens rencontrés. Néanmoins, son expédition s'est mal terminée. Dans une vidéo postée sur son vlog, l'influenceur phocéen a dénoncé la tentative d'agression dont il a été victime à Liverpool. Attablé dans un restaurant anglais en compagnie d'ultras parisiens pacifiques, il a été prévenu par ces derniers que de plus jeunes supporters venaient pour le frapper.

🔴🔵👊 Dans son vlog à Anfield, Mohamed Henni raconte qu’il a dû fuir un restaurant à cause d’ultras parisiens venus à plusieurs pour le frapper.



Rappel : si vous êtes un supporter qui se sert du football comme excuse pour aller casser des bouches, vous êtes ridicule. pic.twitter.com/tzAJhyWmLi — PSGINFO❤️💙 (@PSGINFOOO) March 13, 2025

Quand la bande en question est arrivée, Mohamed Henni a du fuir l'établissement. Il a dénoncé cette situation. « À la base, je voulais manger, la seule chose que j’ai failli manger, c’est des patates. Ça commence à me péter les co*ulles ! On est là pour l’amour du football, je veux bien que les Parisiens soient là, mais si tu veux me faire, utilise les mêmes armes que moi : les punchlines, la parole, la provocation ! […] Je suis là, je suis un père de famille et je me retrouve à cavaler dans les rues de Liverpool. […] On dirait qu’il y a des Parisiens qui préfèrent me soulever moi qu’un trophée », a t-il lâché avec sa verve habituelle. Des faits qui ne vont pas inciter les autorités à faciliter le déplacement des supporters à l'avenir alors que les fans de l'OM ne pourront déjà pas approcher le Parc dimanche.