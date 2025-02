LdC ‍: Mbappé en feu, le Real Madrid corrige City

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Play-off retour de la Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : 3-1

Buts : Mbappé (4e, 33e et 61e) pour le Real ; Nico (92e) pour City

Un Kylian Mbappé de gala a permis au Real Madrid de corriger Manchester City (3-1) et de valider sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Après la victoire étriquée du match aller, le Real Madrid abordait ce play-off retour de la Ligue des Champions avec confiance. Dès les premières minutes, l'équipe de Carlo Ancelotti allait de l'avant et profitait de la fébrilité défensive de Manchester City. Sur un long ballon aérien de Raul Asencio, Kylian Mbappé prenait Ruben Dias de vitesse et lobait Ederson. De quoi idéalement lancer la soirée des Merengue, dominateurs et qui accentuaient leur avantage avant le repos. Mbappé encore lui, au coeur de la surface et plein de sang froid, trompait Ederson de près.

La victoire du Real Madrid prenait des allures de correction en seconde période, quand les hommes de Pep Guardiola, impuissants, courraient après le ballon et se faisaient chambrer par le public de Bernabeu. En feu et inarrêtable, Mbappé parachevait le succès du Real Madrid avec un troisième but, en finesse du pied gauche à l'angle de la surface de réparation. Carlo Ancelotti gérait ensuite la fin de match avec de nombreux changements et laissait davantage le ballon à Manchester City. Ce qui permettait à Nico Gonzalez de réduire le score en toute fin de match. Un but anecdotique pour le Real, qui sera bien au rendez-vous des 8es de finale.