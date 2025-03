Mbappé « ‍apocalyptiquement nul ‍», un journaliste vedette craque

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et s'en tire très bien. Mais la performance de Kylian Mbappé est encore insuffisante par de nombreux journalistes.

Dans sa quête d'un possible Ballon d'Or, l'attaquant français du Real Madrid a fait un pas en avant, puisque même si les Merengue ont frôlé le précipice, ils ont réussi à sortir l'Atlético de Madrid. S'il a marqué son tir au but dans la séance qui a permis au Real de se qualifier, et obtenu un penalty pendant la rencontre, que Vincius a raté, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas été loin d'être fantomatique. S'exprimant dans L'Equipe du Soir, Dominique Sévérac, journaliste vedette du Parisien, n'a pas été tendre avec la star française. Pour notre confrère, tout comme Vinicius Jr, Kylian Mbappé n'a pas été à la hauteur de ce rendez-vous, et il est clair que le Real Madrid ne peut pas se contenter de cette version de Mbappé.

Mbappé est passé au travers

Mettant un 2 sur 10 à Kylian Mbappé après le match de Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, Dominique Sévérac s'est expliqué sans prendre des gants. « La qualification du Real Madrid est miraculeuse, car cette équipe tient autour du talent de quatre stars, mais deux principalement qui sont Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Il n’y a eu aucune relation technique entre ces deux joueurs contre l’Atlético, qu’ils ont été apocalyptiquement nuls. Malgré son histoire et son talent, le Real Madrid ne peut pas attendre grand-chose dans cette épreuve avec deux joueurs à ce niveau-là et qui sont passés totalement à côté. A part le penalty qu’il a obtenu, Mbappé n’a rien fait, et Vinicius la seule chose qu’il a faite, c'est rater ce penalty. J’attends autre chose de Kylian Mbappé, et je pense que lui aussi attend autre chose. C’est un sport collectif, et il n’est pas aidé par les autres, mais sa prestation est insipide. Ce n’est pas mauvais, c’est très mauvais », a lancé le journaliste du Parisien.

Le PSG meilleur sans Mbappé ! Enorme clash dans L'Equipe du Soir https://t.co/bITkUNTjxM — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

A noter que Johan Micoud et Stéphane Guy, qui s'étaient brutalement affrontés la veille sur le cas Kylian Mbappé et qui étaient encore sur le plateau du talk-show, avaient visiblement été calmés, puisqu'ils n'ont pas remis cela mercredi soir. La nuit avait visiblement porté conseil aux deux intervenants de l'émission sportive.