LdC ‍: T.Hernandez craque complètement, le Milan AC est à 10

Pour éliminer Feyenoord et se qualifier en huitièmes de finale, le Milan AC devra compter sur 10 joueurs au lieu de 11. La faute à Théo Hernandez, exclu bêtement en début de seconde période. Averti juste avant la mi-temps pour avoir violemment balancé Hadj Moussa sous les yeux de l'arbitre, le latéral français a récolté un deuxième avertissement tout aussi évitable pour simulation. Un plongeon grossier dans la surface adverse qui n'a pas trompé le Polonais Szymon Marciniak. Autant dire que si Milan ne passe pas ce soir, Hernandez sera désigné premier responsable de cet échec.

Bae: Come over.



Theo Hernandez: I can't, I'm playing in the Champions League playoffs.



Bae: My parents aren't home...



Theo: pic.twitter.com/i8hbXlmNCU