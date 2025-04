LdC: L'Inter donne une leçon d'italien au Bayern Munich

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Malgré l'avantage du terrain, le Bayern Munich s'est incliné (1-2) ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions face à une équipe de l'Inter redoutablement efficace.

Ce sera le théâtre de la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain, mais l'Allianz Arena a coup un gros coup de froid, puisque le Bayern n'est pas vraiment en position favorable pour se qualifier pour la suite de la C1. Face à une formation interiste formidablement bien organisée, Harry Kane et ses coéquipiers se sont montrés trop inefficaces pendant une grande partie de la première période, ce qui permettait à Lautaro Martinez d'ouvrir le score sur une des rares occasions italiennes (0-1, 38e).

En seconde période, le Bayern Munich poussait pour égaliser, et alors que l'on pensait que le score en resterait là, l'inusable Thomas Müller égalisait (1-1, 85e), quelques jours seulement après avoir annoncé qu'il quitterait le club bavarois à la fin de la saison. Mais le match n'était pas fini, et sur un contre mené à 100 à l'heure, l'Inter prenait de vitesse la défense munichoise et Fratessi, lancé par Carlos Augusto, redonnait l'avantage à l'Inter (1-2, 88e). Il faudra un vrai exploit de Munich dans une semaine au stade Giuseppe-Meazza pour pour continuer sa route en Ligue des champions.