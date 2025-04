Arsenal veut ruiner la remontada du Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Enorme match à venir entre le Real Madrid et Arsenal, après la victoire des Gunners 3-0 à l'aller. Mikel Arteta a déjà prévenu ses troupes, impossible de se reposer sur ses lauriers avant le match en Espagne.

Arsenal a réalisé une véritable prouesse en faisant tomber le Real Madrid sur le score de 3-0 ce mardi soir à l’Emirates. Un scénario totalement inattendu tant les Gunners avaient un peu de mal à retrouver leur allant dernièrement, et que le club merengue avait su se montrer efficace dans les grands rendez-vous européens. Mais la différence a été notable, notamment dans les efforts fournis pour aller chercher ce résultat très favorable. Contre n’importe quel autre club que le Real, ce 3-0 scellerait quasiment tout suspense. Mais avec la pression du Bernabeu, le talent présent dans l’équipe et l’esprit de revanche de Vinicus, Bellingham et Mbappé, tout est bien évidemment possible.

Arteta sait ce qui attend Arsenal

En conférence de presse avant le match contre Brentford, Mikel Arteta a avoué qu’absolument personne dans son équipe ne pensait que la qualification était acquise, et qu’il s’attendait à affronter un autre Real Madrid la semaine prochaine dans la capitale espagnole. « Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons contrôler. Le moment venu, nous nous préparerons pour le match. Nous savons ce qui nous attend. Nous devrons le mériter à nouveau (être en demi-finale). Nous devons faire un nouveau pas en avant et être encore meilleurs que lors du match aller », a prévenu l’entraineur espagnol d’Arsenal, qui ne veut pas que ce très bon match soit remis en cause par une prestation la peur au ventre chez les Merengue.

Seule certitude, l’ambiance sera bouillante, le Real ayant déjà prouvé par le passé qu’il était capable de soulever des montagnes à domicile, dans son épreuve reine : la Ligue des Champions.