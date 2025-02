Mbappé atomise Manchester City en 45 minutes (vidéo)

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a plié l’affaire en seulement 45 minutes dans son play-off retour de la Ligue des Champions face à Manchester City.

Après leur victoire 2-3 à l’aller, les hommes de Carlo Ancelotti mènent 2-0 à la mi-temps ce mercredi soir au Santiago Bernabeu. Et une fois de plus, c’est Kylian Mbappé qui est le grand bonhomme de ce match au Real Madrid. Le capitaine de l’Equipe de France a inscrit un magnifique doublé, dont un but après seulement 3 minutes pour mettre son équipe sur la voie royale. Une preuve de plus que l’ancien Parisien est en très grande forme en ce début d’année 2025.