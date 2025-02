LdC ‍: Un match fou à Benfica, Monaco rate l'exploit de peu

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, barrage retour

Estadio da Luz

Benfica-Monaco 3-3 (aller 1-0)

Buts : Akturkoglu (22e), Pavlidis (76e sur pen.), Kokçu (84e) pour Benfica ; Minamino (32e), Ben Seghir (51e), Ilenikhena (81e) pour Monaco

Dans un match spectaculaire, Monaco n'a pas réussi à battre Benfica avec un match nul 3-3. Une élimination cruelle au vu du scénario de la rencontre et du bon niveau monégasque.

Battue à l'aller 1-0 dans un match aussi raté par les Monégasques que par l'arbitre, l'ASM devait s'imposer à Benfica ce soir. Un exploit jamais réalisé par le football français mais les hommes d'Adi Hutter n'avaient pas peur des statistiques défavorables. Ils dominaient nettement le début de match, n'arrivant pas à trouver la faille cependant. Une inefficacité punie par les Portugais qui ouvraient le score contre le cours du jeu par Akturkoglu, esseulé dans une défense monégasque passive. Monaco n'était pas abattu par ce but et accélérait encore le tempo. Embolo trouvait le poteau de la tête (32e). Le Suisse servait ensuite parfaitement Minamino pour une égalisation méritée. L'attaquant helvète ratait le but du 2-1 avant le repos, tirant au-dessus en bonne position.

BEN SEGHIR DONNE LES COMMANDES À MONACO ☄️



À souligner une super feinte d'Embolo après un très bon travail de l'excellent Maghnes Akliouche 💫#SLBASM | #UCL pic.twitter.com/tHHUl5jHX1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2025

Ce n'était que partie remise pour l'ASM. Bien revenue des vestiaires, l'équipe du Rocher testait les réflexes de Troubine via Ben Seghir (47e). Le jeune marocain ne laissait aucune chance au gardien ukrainien quelques minutes plus tard pour donner l'avantage à Monaco. Bien en place, l'ASM semblait proche de marquer un troisième but. Néanmoins, sur un dégagement mal négocié, Kehrer accrochait Aursnes dans la surface. Pavlidis transformait le penalty pour le 2-2. Dans un final fou, Ilenikhena redonnait l'avantage aux siens en contre. Mais, dans la foulée, Kokçu trompait Majecki. Le but de trop pour Monaco qui devait se contenter du match nul, abandonnant son rêve de huitièmes de finale et d'exploit à Lisbonne.