LdC ‍: L’Atlético accueillera la finale en 2027

A en croire les informations de la presse espagnole et notamment d’El Chiringuito, Madrid a été choisi pour accueillir la finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2026-2027. Mais ce n’est pas au Santiago Bernabeu que se déroulera cet évènement du football européen. En effet, c’est le Riyadh Air Metropolitano, l’enceinte de l’Atlético de Madrid de 70.000 places qui accueillera la finale de la C1 en 2027. De quoi faire de cette édition un objectif absolu pour l’équipe de Diego Simeone dans deux ans.

🚨 BREAKING: The 2027 Champions League final will be at the Metropolitano.



— @jpedrerol pic.twitter.com/iDT58UkSci