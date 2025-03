Un complot géant contre Vinicius Jr à Madrid ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Mercredi, l'Atlético et le Real se retrouveront au Metropolitano pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Vinicius recevra un accueil hostile mais les Colchoneros l'attaqueront de manière humoristique cette fois-ci.

Depuis 15 ans et la montée en puissance de l'Atlético Madrid, le derby de la capitale espagnole est devenu un rendez-vous attendu en Liga. Cette saison, les supporters madrilènes ont la chance d'avoir une double confrontation Real-Atlético en Ligue des champions. Après un match aller serré à Bernabeu, tout se jouera au Metropolitano mercredi prochain. Les joueurs de Carlo Ancelotti devront tenir leur unique but d'avance dans une ambiance hostile. Ce sera encore plus le cas pour Vinicius Jr, véritable ennemi public numéro 1 des Colchoneros ces dernières années.

Les ballons de plage vont pleuvoir sur Vinicius

Jugé provocateur par les supporters du club rival, le Brésilien a été la cible d'insultes, de banderoles voire de chants racistes. Des actes répréhensibles qui font craindre le pire avant le derby à la sauce européenne de la semaine prochaine. Cependant, la star du Real Madrid sera visée par un chambrage beaucoup plus enfantin selon les informations du site Defensa Central. Les supporters de l'Atlético Madrid ne devront dépenser que 3,95 euros chacun pour se payer Vinicius.

⚽️🏖️El balón de playa del Atlético se hace viral por la visita de Viniciushttps://t.co/WNpi1B0Jtf — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) March 8, 2025

C'est le prix d'un ballon de plage, vendu dans la boutique officielle des Matelassiers. Le public du Metropolitano entend lancer ces balles bas de gamme vers Vinicius Jr pour se moquer de lui. Un geste qui trouve son origine dans la défaite du joueur au Ballon d'Or 2024. A l'Atlético, on estimait que l'ailier brésilien méritait le ballon de plage (balones de playa) plutôt que le prestigieux trophée doré. Cela avait même donné lieu à une banderole et à un chant repris dans toute l'Espagne par certains supporters : « Ballon de plage, Vinicius, ballon de plage ! ». Une initiative légale qui donnera toutefois un surplus de motivation au Brésilien. A voir quelle sera sa réponse sur le terrain.