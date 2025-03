LdC ‍: Le PSG connaît son adversaire en quarts de finale

8e de finale retour de la Ligue des Champions

Aston Villa - Bruges : 3-0 (3-1 à l'aller)

Buts : Asensio (50e, 61e) et Maatsen (57e) pour Aston Villa

Sans surprise, Aston Villa a validé ce mercredi soir sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs 3-0 face à Bruges, les hommes d'Unai Emery retrouveront le Paris Saint-Germain au tour suivant. L'équipe de Luis Enrique sera la grandissime favorite de cette confrontation après sa qualification aux dépens de Liverpool et aura une occasion en or de se hisser jusqu'en demi-finale, où elle affrontera potentiellement Arsenal, l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Dans l'autre match de la soirée, les Gunners justement ont validé sa qualification avec un match nul 2-2 contre le PSV Eindhoven, une semaine après son carton 7-1 aux Pays-Bas.

