LdC ‍: L'UEFA offre un beau jackpot au PSG et à Lille sans jouer

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Malgré la frustrante élimination contre Dortmund, le LOSC peut être satisfait de sa campagne de Ligue des champions. C'est le cas sportivement mais aussi financièrement. Les Lillois tout comme le PSG ont encore touché un beau chèque ce vendredi.

L'UEFA promettait une nouvelle Ligue des champions hors-norme, elle n'a pas menti. 36 équipes engagées, plus de matchs, plus de suspense et surtout plus d'argent. En s'adjugeant l'intégralité de la compétition en France, Canal+ a gâté les participants de Ligue 1. Les deux seuls qualifiés en huitième de finale, le PSG et le LOSC, ont récolté le plus gros pactole hexagonal. Si la note parisienne pourrait encore augmenter avec un quart de finale à venir, Lille touche toujours de l'argent malgré son élimination subie contre Dortmund mercredi dernier.

12,5 ME pour le LOSC, 13,5 ME pour le PSG

Comme l'indique le média Sportune, le LOSC a touché 12,5 millions d'euros de primes pour sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions (11 millions pour la place en huitièmes + une prime de résultats). Cet argent a été versé aux Dogues ce vendredi 21 mars. De quoi soulager un club dépendant des droits TV comme la plupart des autres formations de Ligue 1. L'urgence est moindre côté parisien mais le Paris Saint-Germain accueille quand même positivement son chèque de fin de semaine.

Info Sportune

L'UEFA a procédé ce jour au paiement de plus d'une dizaine de millions d'euros au #PSG et au #LOSC



Au titre de la qualif' en 8es de finale et pour Paris du tour de barrage en plus



🔗 https://t.co/WN2tj9Tlxc pic.twitter.com/qQUoRf4zPJ — Sportune (@Sportunefrance) March 21, 2025

Le club parisien a touché un million d'euros de plus que Lille pour avoir participé aux barrages. Néanmoins, le LOSC avait reçu un bonus pour sa qualification dans le top 8. Cet argent a été touché dès janvier par les Nordistes. Lille a gagné plus de 75 millions d'euros avec la C1 cette saison. Une belle somme même si le PSG a lui dépassé les 100 millions d'euros de dotation, grâce notamment à un meilleur passif sur la scène européenne. Cela fera même 144 millions d'euros au total pour les Parisiens en cas de sacre européen à Munich en mai prochain.