Aston Villa-PSG se jouera à guichet fermé

Le club d'Aston Villa a annoncé ce vendredi avoir vendu la totalité des billets pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG le mardi 15 avril.

A un peu moins d'un mois de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa en Ligue des champions, le club de Birmingham a prévenu ses supporters que toutes les places pour le grand public avaient été vendues. Il reste encore des tickets VIP, mais ils sont à des prix exorbitants. Tout comme à Anfield, le parcage des supporters du PSG dans Villa Park sera comble. Autrement dit, ils seront donc près de 42.000 fans massés dans le stade d'Aston Villa pour assister à ce choc de la C1.

🚨 Aston Villa is pleased to announce tickets for the second leg of our UEFA Champions League quarter-final against Paris Saint-Germain at Villa Park have now sold out.



🎟️ The only way to secure your seat for this special night under the lights is to purchase one of the last few… pic.twitter.com/qNmh9909WS