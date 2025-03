Rami en a marre des footix du Real Madrid, il s'énerve

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit l'Atlético Madrid. Pour la réception des Colchoneros, la Casa Blanca pourra compter sur les services d'Antonio Rudiger.

Le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'affrontent ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions du côté de Santiago-Bernabéu. Ce choc est logiquement très attendu par les fans des deux équipes rivales. Pour cette rencontre, le Real Madrid pourra compter sur les services d'Antonio Rudiger. Le défenseur allemand a connu quelques pépins physiques cette saison mais sa présence devrait apporter de la sérénité au sein de la défense madrilène. Cependant, s'il y a bien un joueur qui n'est pas fan de l'Allemand, c'est Adil Rami. Depuis quelques semaines, le défenseur champion du monde 2018 n'hésite jamais à tacler l'ancien de Chelsea, qu'il juge limité pour le plus haut niveau. De quoi lui valoir des critiques de la part des fans du Real Madrid.

Adil Rami persiste et signe

Adil Rami a tenu à répondre à ses détracteurs lors de l'émission Détective Mathoux, diffusée sur Canal+ : « Depuis que je fais mes résumés sur Twitch, les spécialistes du football qui osent me dire aujourd’hui que Rüdiger est bon ne connaissent pas le foot. Personne n’a le droit de me dire qu’il est bon tactiquement. Ça fait quatre, cinq mois que je suis le Real Madrid, Florentino Pérez n’a recruté aucun joueur en défense centrale, mais défensivement je les trouve catastrophiques. Rüdiger n’a que 30, 31 ans (Ndlr : 32 ans), c’est un âge où on doit avoir de la maturité en défense centrale.

On peut me dire qu’il est agressif, mais c’est à contretemps. Dès qu’on voit en face des équipes qui savent un peu jouer au ballon, on ne le voit plus. Quand je vois ses cinq, six derniers mois, on ne peut pas comparer avec moi quand j’avais 30 ans. Quand on me dit que je suis jaloux parce qu’il joue au Real Madrid, excusez-moi de vous dire quelque chose, mais aucun joueur aujourd’hui du Real Madrid n’aurait pu intégrer le Real Madrid de 2015/2016 ». Antonio Rudiger appréciera... tout comme les fans du Real Madrid. Ce mardi soir, l'Allemand sera encore scruté de près par Adil Rami. En cas d'erreurs, une nouvelle sortie acerbe pourrait avoir lieu de la part de l'ancien du LOSC.