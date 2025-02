TV ‍: PSG - Brest, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Facile vainqueur de son barrage aller de la Ligue des Champions face au Stade Brestois la semaine passée, le Paris Saint-Germain n’a plus qu’à assurer le coup à domicile pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Quelle heure pour PSG - Brest ?

Le club de la capitale française a un pied et quatre orteils en huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0 à l’aller contre Brest. Mais tant que la qualification n’est pas officielle, le PSG doit toujours se méfier. Pour finir d’enfoncer le clou, Paris devra faire le boulot au retour. Un match qui se jouera ce mercredi 19 février à 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Brest ?

Cette rencontre entre Paris et Brest comptant pour les barrages retour de la Ligue des Champions, et non pas pour la L1, sera diffusée sur l’antenne de Canal+ Foot.

Programmation TV des Coupes d'Europe cette semaine sur les chaines C+ 👇 pic.twitter.com/ABY63eW7GN — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 16, 2025

Les compos probables de PSG - Brest :

Invincible sur la scène nationale cette saison, le PSG commence à bien performer en Ligue des Champions. Il faut dire que la semaine passée, Paris a infligé une vraie correction à Brest dans son barrage aller (3-0). Autant dire que le PSG est tout proche du but, mais n’aura toutefois pas le droit à l’erreur, comme cela avait été le cas lors de la remontada contre le Barça par exemple… Pour ce match, Luis Enrique fera sans Zaire-Emery.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.

Largement dominé par le PSG à Guingamp au match aller, Brest veut tenter de finir son aventure européenne sur une bonne note, avec pourquoi pas un renversement de situation ? Tout est possible dans le football, et le club breton veut encore croire en ses chances. Mais pour cela, Brest devra faire le plus grand match de son histoire. Pour ce rendez-vous Eric Roy sera privé de Salah, Amavi, Del Castillo ou Martin.

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Faivre - Ajorque, Sima.