Bertrand Latour et Samir Nasri, ça chambre à mort sur Canal+

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Trublion de Canal+ recruté à La Chaine L'Equipe, Bertrand Latour a expliqué les contours de son arrivée sur la chaine cryptée, et notamment l'accueil par Samir Nasri.

Canal+ a certes perdu les droits du championnat de France, mais la chaine cryptée continue de faire de belles audiences avec les Coupes d’Europe, dont elle possède l’exclusivité totale. De quoi enchainer les soirées grand format comme à la belle époque. Pour muscler encore son équipe, la chaine de Vivendi a récemment appelé Bernard Latour, connu pour sa capacité à créer des polémiques avec ses questions ou ses interventions musclées, y compris avec Didier Deschamps par le passé. L’ancien de La Chaine L’Equipe a déjà trouvé ses marques à Canal+, et il y a été accueilli par quelques connaissances, comme un certain Samir Nasri avec qui il s’était pris le bec par le passé. Mais depuis, les deux hommes aiment échanger sur leur passion commune, même si cela a toujours un peu de piquant.

Samir Nasri voulait mettre Latour sur le banc de touche

Quand les joueurs de Dunkerque célèbrent le héros du soir, Opa Sanganté, auteur d'un doublé pour arracher la qualification en demi-finale de Coupe de France face à Brest 🤣 pic.twitter.com/FzbpqlmOVH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 26, 2025

« Les autres consultants ? Je n'ai pas bossé avec tous encore, ils sont tellement nombreux ! Celle que je vois le plus, c'est Laure (Boulleau). Ça a matché tout de suite. Le premier dimanche, on a beaucoup discuté pendant la préparation. Je connaissais déjà Samir (Nasri) et je savais que ça se passerait bien. C'est l'un des premiers à qui j'ai envoyé un message pour lui dire « J'arrive ! ». Il m'a répondu « Mais tu sais que moi, je fais la Ligue des champions, hein ! ». « Bah moi aussi, qu'est-ce que tu crois ! » (rires). J'ai besoin de bien m'entendre avec les gens avec lesquels je travaille, cela rend les émissions meilleures », a souligné Bertrand Latour dans les colonnes de L’Equipe, histoire de faire comprendre que la complicité était de mise sur le plateau de Canal+, même si les désaccords sont parfois musclés.