TV ‍: Canal+ signe un record avec PSG-Aston Villa

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Canal+ a dévoilé l’audience réalisée mercredi soir à l’occasion de la diffusion du match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

Les téléspectateurs ont été au rendez-vous pour cette affiche importante puisque la chaîne cryptée a signé son record de la saison en Ligue des Champions avec 2,73 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 3,1 millions de téléspectateurs. Le debrief du Canal Champions Club a également signé son record de la saison avec près d’un million de téléspectateurs pour écouter Hervé Mathoux et ses chroniqueurs débriefer la victoire parisienne contre Aston Villa (3-1). Un engouement qui prouve que le PSG, dernière équipe française encore qualifiée en C1, est massivement suivi par le public avec une cote de sympathie de plus en plus importante un peu partout dans l’Hexagone. On imagine à présent que ce score déjà colossal pourra être battu à l’occasion de la demi-finale que pourrait disputer le PSG face à Arsenal ou au Real Madrid au tour suivant.