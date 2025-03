LdC ‍: Dortmund brise le rêve du LOSC

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Dortmund 1-2 (aller 1-1)

Buts : David (5e) pour Lille ; Can (54e sur pen.), Beier (65e) pour Dortmund

Devant pendant une mi-temps, le LOSC s'est fait renverser par Dortmund 1-2. Terrible déception pour les Lillois qui ne disputeront pas leur premier quart de finale de C1.

Le LOSC accueillait Dortmund dans un climat serein. Les Nordistes avaient ramené le nul d'Allemagne au terme d'une prestation aboutie. Dans un stade Pierre-Mauroy bouillant, ils espéraient logiquement faire plier le 10e de Bundesliga. Cela partait bien avec la rapide ouverture du score de David. Bien servi par Ismaily, le Canadien profitait d'une énorme faute de main de Kobel. Dortmund ne tardait pas à réagir et Lille vivait cinq minutes très difficile. Chevalier accumulait les arrêts déterminants, notamment une triple parade sur corner (20e) pour laisser les siens devant. Les débats se rééquilibraient sur la fin de premier acte et Lille aurait même pu doubler la mise avec une tête d'André au ras du poteau allemand (34e).

KOBEL SE TROUE ET DAVID OUVRE LE SCORE 💥



Les Dogues prennent déjà les devants ⚡️#LOSCBVB | #UCL pic.twitter.com/ibzovjYcPr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2025

Le BVB accélérait le tempo en revenant des vestiaires. Lille souffrait à nouveau et partait finalement à la faute. Meunier poussait Guirassy dans le dos en pleine surface pour concéder un penalty. Emre Can transformait la sentence avec sang-froid. Dortmund continuait à pousser et Adeyemi caressait la barre d'une reprise puissante (62e). Le second but allemand venait vite via Beier qui nettoyait la lucarne lilloise. Mené d'un but, le LOSC partait à l'abordage en fin de match. Néanmoins, l'égalisation ne venait pas. David envoyait une reprise directement sur Kobel (79e) tandis que la tête d'Akpom était trop molle pour inquiéter le gardien suisse. Frustré, le LOSC cédait 1-2 face à Dortmund.

Une élimination cruelle pour Lille mais logique au vu du match retour. Le LOSC ne connaîtra pas de premier quart de finale en Ligue des champions. C'est bien le Borussia Dortmund qui défiera le FC Barcelone en avril prochain.