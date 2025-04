LdC ‍: Rice en mode Juninho, Arsenal fracasse le Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale aller

Emirates Stadium

Arsenal-Real Madrid 3-0

Buts : Rice (58e, 70e), Merino (75e)

Exclusion : Camavinga (90e+4) pour le Real

Grâce à un énorme Declan Rice sur coup-franc, Arsenal a écrasé le Real Madrid 3-0 ce mardi soir. Un succès mérité des Londoniens qui met les Merengues au pied du mur.

Battu par Valence le week-end dernier, le Real Madrid n'arrivait pas en grande confiance à Londres pour défier Arsenal. Cependant, son énorme expérience européenne devait suffire face à la jeune équipe des Gunners. La première mi-temps était décevante avec beaucoup d'imprécisions des deux côtés. Arsenal était supérieur dans le jeu mais les centres de Saka étaient rarement repris. Le Real tremblait sur corner, n'étant sauvé du but que par un sauvetage de...Saliba (7e). Courtois faisait lui deux arrêts superbes. En face, Mbappé était discret mais il se créait quand même une occasion avec un tir mou stoppé par Raya.

Après la pause, Arsenal maintenait la pression et frappait finalement sur coup-franc. Rice envoyait une superbe frappe enroulée que ne pouvait repousser Courtois. Le portier belge devait encore faire des miracles par la suite avec une nouvelle double parade et des sauvetages de ses défenseurs. Une action folle qui ne relançait pas le Real, bien au contraire. Rice doublait la mise sur un nouveau coup-franc direct plus puissant que le premier. La lucarne était arrachée et Madrid sombrait. Merino ajoutait un troisième but pour enfoncer le clou. Camavinga était même exclu dans les arrêts de jeu. 3-0, le Real devra faire un exploit à Bernabeu pour rallier les demi-finales.