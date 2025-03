LdC ‍: Canal+ bat un record avec PSG-Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Ce n’est pas une surprise, Canal+ a réalisé un véritable carton d’audience mercredi soir avec l’affiche des 8es de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes.

Très attendue par tous les amoureux de football en France, l’affiche des 8es de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool a fait un carton d’audience sur Canal+. Ce choc remporté dans les ultimes instants par les Reds au terme d’un match outrageusement dominé par le PSG a rassemblé 2,31 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 12,6% de part d’audience. Un record d’audience cette saison pour un match de Ligue des Champions sur l’antenne de la chaîne cryptée, qui permet à Canal+ de se classer troisième chaîne nationale lors de la soirée de mercredi. Peu avant la mi-temps, le pic d’audience a par ailleurs atteint 2,6 millions de téléspectateurs. On peut légitimement imaginer que les fans de foot seront au moins aussi nombreux mardi prochain pour suivre le match retour à Anfield, avec un enjeu colossal puisque tout reste possible pour le PSG après cette courte défaite à l’aller.