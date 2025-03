Le Real Madrid qualifié, un scandale mondial ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

La qualification du Real Madrid après la séance des tirs au but est entaché d'une décision arbitrale qui a stupéfié toute la planète football. En refusant le tir au but de Julian Alvarez, le très célèbre Szymon Marciniak fait scandale.

Le Real Madrid est passé entre les gouttes mercredi soir contre l'Atlético de Madrid, et Kylian Mbappé et ses coéquipiers seront au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Mais, au lendemain de cette rencontre, c'est le tir au but marqué, puis annulé, de Julian Alvarez. Arbitre de la rencontre, le Polonais Szymon Marciniak, qui avait officié lors de la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine, s'est encore fait remarquer, même si cette fois, c'est la VAR qui a la responsabilité de sa décision. Deuxième tireur, Julian Alvarez aurait touché deux fois le ballon en glissant, ce qui semble effectivement être le cas en utilisant un ralenti extrême et une loupe. Et donc le tir au but a été considéré comme raté, précipitant l'Atlético de Madrid dans le doute, et finalement dans l'échec.

Have you ever seen anything like it?



Despite slipping, Julian Alvarez thought he had scored his penalty kick.



But after a VAR intervention, it was ruled out after it hit the net for a double touch.#UCL



🎥 @footballontnt pic.twitter.com/cnoGYZVC2y — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 12, 2025

Mais, pour de nombreux observateurs, cette décision arbitrale, prise très très rapidement, a tué l'âme du football. « Et la VAR continue d’assassiner le foot… tu attends jusqu’à minuit ou presque pour te faire voler l’émotion, le suspense. ras le bol de ce foot 2.0 », fulminait Erik Bielderman, le très expérimenté journaliste de L'Equipe. En Espagne, la guerre des médias est relancée entre ceux qui font remarquer qu'une nouvelle fois le Real Madrid, surnommé parfois le Real Vardrid, bénéficie d'une décision arbitrale plutôt rarissime, et ceux qui constant que l'arbitre n'a fait qu'appliquer les règlements et que la VAR a fait judicieusement son travail. D'autre part, le comportement du camp madrilène qui a mis une pression énorme sur les arbitres, et notamment Kylian Mbappé, fait évidemment du bruit.

En Argentine on crie au scandale

En Argentine, le pays de Julian Alvarez, on tape directement dans le tas. Pour le quotidien sportif OLE, rien n'est sérieux dans cette histoire, car « les images ne sont pas très claires. Ce qui est frappant, c’est qu’aucune des rediffusions ne démontre pleinement qu’une double touche a réellement existé ». Pour nos confrères argentins, il est évident que comme souvent, le Real Madrid a été aidé par les arbitres. De quoi alimenter les débats en Espagne, puisque depuis le début de la saison, le club de Florentino Perez affirme, au contraire, être dans le collimateur des arbitres. Ce qui est certain c'est que ce jeudi, cette histoire de tir au but refusé fait parler toute la planète.