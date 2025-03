LdC ‍: 7-1, l'énorme carton d'Arsenal au PSV ‍!

8e de finale aller de la Ligue des Champions

PSV - Arsenal : 1-7

Buts : Timber (18e), Lewis-Skelly (24e), Merino (31e), Odegaard (47e, 73e), Trossard (48e) et Calafiori (85e) pour Arsenal ; Lang (44e) pour le PSV Eindhoven

