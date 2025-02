Liverpool a peur de la région parisienne et de la police française

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le PSG recevra Liverpool mercredi prochain au Parc des Princes, mais les Reds devront composer sans plusieurs groupes de supporters. Les graves incidents de la finale de la Ligue des champions en 2022 n'ont pas été oubliés.

Trois ans après le cauchemar vécu au Stade de France, où l'organisation désastreuse avait permis à des voyous locaux d'attaquer des supporters anglais, lesquels avaient en plus été secoués par les forces de l'ordre en tentant d'échapper au chaos, Liverpool retrouve la France. En effet, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, les Reds débarquent à Paris pour y défier le PSG dans un match qui va remplir à fond le Parc des Princes. Cependant, du côté des fans de Liverpool, ils sont nombreux à refuser de revenir dans la capitale après les événements de 2022. Outre l'ambiance locale, le comportement de la police a choqué les supporters du club de la Mersey et certains refusent de prendre le risque de revenir, même si le Parc des Princes n'est pas le Stade de France.

Liverpool encore sous le choc de 2022

Se confiant dans L'Equipe, un responsable du groupe Spion Kop 1906, qui assure notamment l'animation avec les drapeaux à Anfield, admet que l'idée de venir à Paris pour ce choc de Ligue des champions a fait reculer beaucoup de monde, alors même que les supporters de Liverpool adorent se déplacer. « Je sais que le Stade de France et le Parc des Princes sont deux enceintes très différentes, situées à deux endroits distincts de la région parisienne, mais je resterai à Liverpool la semaine prochaine, car j'en veux encore terriblement à la police française de nous avoir laissé vulnérables face à des gangs à la sortie du Stade de France après la finale ... C'était terrifiant. Ceux qui étaient là ne peuvent pas tourner la page si facilement », confie le supporter, qui précise n'avoir raté aucun match de son équipe depuis plus de 10 ans.

Le ministre présente ses excuses

A l'époque, les ministres français en place avaient accusé les supporters anglais de s'être présentés avec de faux billets pour la finale contre Madrid, et d'avoir contribué aux scènes de chaos. Mais, un mois plus tard, et face à l'évidence, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur avait présenté ses excuses pour ce fiasco : « Est-ce que le stade de France aurait dû être mieux géré, la réponse est oui. Est-ce que j’en ai une part de responsabilité, la réponse est oui. Je m’excuse bien volontiers pour tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion ». Visiblement, trois ans plus tard, l'image de tout cela hante encore les supporters de Liverpool dont la plupart a renoncé au déplacement.